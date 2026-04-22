Люди хорошо запомнили драки и бытовые травмы после алкоголя, но не вспомнили тягу к нему

Проблема точности человеческих воспоминаний о собственных болезненных состояниях давно известна в психиатрии. В случае с алкогольной зависимостью, или расстройством, связанным с употреблением алкоголя, эта проблема стоит особенно остро. Дело в том, что современные теории описывают зависимость как динамический процесс. Толерантность вырабатывается постепенно после многих эпизодов пьянства.

Тяга возникает и угасает в течение дня под влиянием настроения и обстановки. Социальные конфликты или иные последствия употребления спиртного же случаются внезапно.

Однако традиционные методы диагностики почти полностью полагаются на ретроспективные опросы. Человека просят вспомнить, что происходило за последние полгода или даже год. Это создает противоречие: динамический процесс измеряют статичным инструментом, который полностью зависит от памяти — субъективного человеческого механизма.

Отдельные научные работы показывали, что некоторые симптомы, например опасное употребление или социальные проблемы, можно фиксировать с помощью ежедневных дневников. Но никто систематически не сравнивал то, что человек вспоминает за длительный период, с тем, что он переживает изо дня в день.

Этот пробел восполнили ученые из США в новом исследовании, опубликованном в журнале Clinical Psychological Science. Пятьсот человек в возрасте от 18 до 22 лет сообщили, что пьют алкоголь примерно раз в неделю или чаще. В начале исследования участники заполнили стандартные ретроспективные опросники, где вспоминали свои симптомы за последний год. Затем в течение двух месяцев они получали на смартфоны по пять опросов в день только в выходные.

Ученых интересовали семь симптомов алкогольной зависимости: опасное употребление с травмами и провалами памяти, социальные и рабочие проблемы вроде драк и скандалов, невыполнение обязанностей из-за алкоголя, время на пьянку и восстановление, толерантность, превышение запланированной дозы и тяга. Всего за время исследования набралось 3339 дней с употреблением алкоголя, по которым были полные данные. Через полгода участников снова опросили, теперь уже за последние шесть месяцев.

Результаты показали, что люди очень точно вспоминают яркие событийные симптомы: драки, скандалы, случайные травмы и время, потраченное на похмелье. Если человек в начале исследования говорил, что часто дерется из-за алкоголя, ежедневные дневники это подтверждали.

С тягой и толерантностью картина оказалась противоположной. Люди, которые жаловались на сильную тягу в годовом опросе, далеко не всегда фиксировали высокий уровень тяги в повседневной жизни. С толерантностью вышло то же самое. Ученые пробовали измерять ее по-разному, даже брали экстремальную планку в 20 напитков за раз, но значимой связи с воспоминаниями не нашли.

Таким образом, не только подтвердилось, что люди воспринимают нюансы своей вредной привычки субъективно, но и выяснилось, что ретроспективные опросники не стоит воспринимать как золотой стандарт в изучении зависимости. Человек не всегда намеренно врет — часто мозг просто не может усреднить мимолетные желания и тягу за долгий период.