Под российские процессоры семейства «Иртыш» создается сборка «РОСА Хром»

Фото: Трамплин Электроникс

Между «Трамплин Электроникс», занимающейся разработкой отечественных чипов семейства «Иртыш», и разработчиком программного обеспечения НТЦ ИТ РОСА заключено соглашение о взаимном сотрудничестве, предполагающем создание единой экосистемы российских аппаратных продуктов и ПО.

В частности говорится о том, что на заключительной стадии находятся работы по созданию дистрибутива ОС «РОСА Хром», адаптированного под процессоры из состава линейки «Иртыш». На данной системе в обозримой перспективе будет работать оборудование, построенное на следующих моделях чипов «Иртыш»: C616 — 16 ядер / 32 потока C632 — 32 ядра / 64 потока C664 — 64 ядра / 128 потоков Такие решения планируется поставлять государственным органам и структурам, различным объектам, относящимся к критической важной инфраструктуре, а также другим заказчикам, заинтересованным в стабильной надежности и высокой производительности собственных систем.

Напомним, «РОСА Хром» — это ОС, ориентированная на персональные компьютеры и серверное оборудование, в основе которой лежит российский репозиторий ROSA 2021.1. Она уже прошла сертификацию ФСТЭК и пополнила реестр ПО Минцифры.