Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1518-й день войны

Минобороны РФ 21 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Ветеринарное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Землянки, Терновая и Избицкое Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Павловка, Хотень, Храповщина, Кондратовка и Мирополье Сумской области. Противник потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортер, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 14 складов материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Великая Шапковка, Боровая, Шийковка, Новосергеевка Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Рай-Александровка, Кривая Лука, Николаевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Гришино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Веселое Днепропетровской области, Калинино, Кучеров Яр, Белицкое, Красноярское, Доброполье и Торское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанес ено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Добропасово Днепропетровской области, Александроград Донецкой Народной Республики, Верхняя Терса и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области. Уничтожены более 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 434 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 136352 беспилотных летательных аппарата, 656 зенитных ракетных комплексов, 28992 танка и других боевых бронированных машин, 1704 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34555 орудий полевой артиллерии и минометов, 59876 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 208800 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).