Во Флориде студентка угрожала бомбой и призывала Нетаниягу разбомбить университет

23-летняя студентка Университета Флориды Габриэла Сальдана была арестована по подозрению в угрозах совершить убийство после того, как написала в группе WhatsApp, где состояли сотни студентов, что в университетском конференц-центре будет заложена бомба.

Как следует из материалов дела, она также призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу «разбомбить студентов университета».

После задержания Сальдана заявила, что это была «глупая шутка». Суд назначил ей залог в размере 5000 долларов. Следствие продолжается.