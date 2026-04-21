Захарова обвинила Нетаниягу в неуважении к жертвам «геноцида советского народа»

Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подвергла резкой критике речь премьер-министра Биньямина Нетаниягу утром 21 апреля на государственной церемонии Дня памяти павших.

Российскую чиновницу возмутило заявление израильского лидера о том, что иранский режим планировал новый Холокост. «Если бы мы не действовали твердо и вовремя, названия Исфахан, Фордо, Натанз, стали бы синонимами Освенцима, Майданека, Треблинки», – отметил премьер-министр.

«А первый Холокост тоже Иран совершил? Напомню, в 1943 г. Иран при Мохаммеде Резе Пехлеви объявил войну нацистской Германии. Благодарность потомков не заставила себя ждать», – сказала Захарова.

По ее словам, ответственность за него несут «Нацистская Германия, фашистская Италия, сателлиты поменьше, включая вишистов, прибалтийских и украинских коллаборационистов. С 2014 г. Израиль слова плохого не заявил киевскому режиму, который сделал национальными героями палачей еврейского народа Симона Петлюру, Ярослава Стецько». Представительница РФ также заявила, что нацистскую партию спонсировал Банк Англии.

«Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной Армии, освобождавшей лагеря смерти», – считает Захарова.