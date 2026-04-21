 

Пассажир московского метро вызвал полицию из-за мужчины, который читал книгу в непрозрачной обложке

21.04.2026, 18:04, Разное
В московском метрополитене бдительный пассажир заметил мужчину с книгой в полностью непрозрачной обложке и вызвал полицию. Москвича встревожило то, что пассажир мог читать экстремистскую или нежелательную литературу.

«Нормальные люди читают либо с яркими обложками, либо в электронке, а тут ни названия, ни автора. Я обычно смотрю, что читают, и тут же сверяюсь со списком запрещённых материалов, а здесь и посмотреть нельзя. Вышел на станции и сразу вызвал дежурного, на следующей станции этого умника и приняли», – рассказал пассажир.

Сотрудники полиции вывели нарушителя правопорядка из вагона и попросили его предоставить книгу к осмотру. В общей сложности проверка продлилась несколько часов – все страницы издания фотографировали и пересылали штатному IT-специалисту, который с помощью автоматизированных средств проверял текст на наличие запрещённой информации.

В правоохранительных органах уточнили, что в конце концов в книге не нашли ничего запрещённого, поэтому правонарушитель отделался конфискацией орудия преступления и штрафом в размере 10 тысяч рублей. Пассажирам напоминают о том, что любое издание, использующееся в публичных местах, должно легко идентифицироваться по обложке, а держать книги следует так, чтобы название и имя автора были видны.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

