 

CNN — визит Вэнса в Исламабад отложен на фоне молчания Тегерана

21.04.2026, 18:23, Разное
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который должен был вылететь в Пакистан во вторник утром для участия во втором раунде переговоров с Ираном, пока остается в Вашингтоне, пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговорного процесса.

Когда именно Вэнс вылетит в Пакистан и вылетит ли – неизвестно.

В Белом доме во вторник проходят дополнительные совещания, на которых обсуждается дальнейшая стратегия. Вице-президент принимает в них участие.

Ключевым фактором неопределенности остается позиция Тегерана. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар написал в соцсети Х, что по состоянию на 19:30 по пакистанскому времени Тегеран так и не подтвердил участие своей делегации во втором раунде мирных переговоров в Исламабаде. Срок действующего перемирия между США и Ираном истекает в 4:50 по местному времени 22 апреля.

По словам пакистанского министра, Исламабад поддерживает постоянный контакт с иранской стороной и прилагает все усилия, чтобы убедить Тегеран направить делегацию до окончания срока перемирия.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что продление перемирия «маловероятно», а спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф обвинил Вашингтон в попытках вести переговоры «в тени угроз» и заявил о готовности Ирана «раскрыть новые карты на поле боя».

Источник в системе безопасности Израиля заявил телеканалу «Кан-11», что в Израиле готовятся к возобновлению боевых действий в Иране. «По нашим оценкам, США не удастся договориться с Ираном, мы готовы к возобновлению войны немедленно», – цитирует телеканал источник.

