 

Евросоюз намерен расширить санкции против Ирана в ответ на блокаду Ормузского пролива

21.04.2026, 19:09, Разное
Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Люксембурге договорились о расширении санкционного режима в отношении Ирана, пишет CNN.

Новые санкции будут направлены против лиц и организаций, ответственных за ограничение свободы судоходства в Ормузском проливе.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что свобода навигации «не подлежит обсуждению», а ежедневные изменения статуса пролива – то открыт, то закрыт – назвала «безрассудными». Каллас также подчеркнула, что проход через пролив должен оставаться бесплатным.

