Зеленский пригрозил передать вооружённым силам адрес будущего премьера Венгрии

Адрес будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра тоже следует передать вооружённым силам, чтобы они «решили вопрос», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Такую реакцию вызвало заявление Мадьяра о том, что украинской стороне следует прекратить заниматься шантажом и немедленно возобновить поставки нефти.

«Мы – суверенная страна, и мы сами решаем, чем нам заниматься, без советов от сомнительных политиков, без советов из государства, которое фактически занимает наше законное место в Европейском Союзе. И я хочу напомнить господину Мадьяру – или скорее товарищу Мадьяру – что его адрес нам тоже хорошо известен и мы в любой момент можем передать его военным, чтобы они решили с ним вопрос», – ответил ему Зеленский.

Комментируя эти слова, будущий глава правительства Венгрии объявил, что новым министром иностранных дел в его правительстве будет Орбан.

