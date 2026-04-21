 

В России собираются запустить спутник для исследования астероида Апофис

21.04.2026, 19:45, Разное
В НИИ ядерной физики им.Скобельцына, относящегося к МГУ им.Ломоносова, идет проработка оригинальной миссии к крупному астероиду Апофис, максимальное приближение которого к Земле произойдет через три года.

Как пояснили ученые, в 2029 году Апофис подойдет к нашей планете примерно на 32 000 км, что является очень малым расстоянием по космическим меркам — к примеру, полеты геостационарных спутников выполняются на удалении порядка 40 000 км. Также данный астероид, как рассчитывают специалисты, будет около Земли еще в 2036, а также 2068 годах.

Согласно словам руководителя вуза Эдуарда Бооса, в программу миссии, которую будут обеспечивать малый космический аппарат или компактные спутники-кубсаты, включены подлет, осмотр Апофиса, а также его изучение. При этом рассматривается возможность приземления на его поверхность и отбор образцов грунта.

Астероид Апофис открыли еще в 2004 году астрономы обсерватории Китт-Пик, расположенной в США на территории штата Аризона. Размеры этого небесного тела по предварительным данным оцениваются в 270 на 400 метров, а имя Апофис, в честь которого его назвали, носит древнеегипетский змей-разрушитель, делающий попытки погубить Солнце, когда оно находится в фазе ночного перехода.

