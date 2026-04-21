 

Спецпосланники США Виткофф и Кушнер вместо Исламабада летят в Вашингтон

21.04.2026, 20:38, Разное
Спецпосланник президента Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, ведущие переговорщики по иранскому направлению, направляются из Майами в Вашингтон, а не в Пакистан, пишет CNN со ссылкой на открытые данные о воздушном движении.

Самолет министерства внутренней безопасности, который должен был доставить их в Исламабад на второй раунд переговоров с Ираном, по данным авиадиспетчерских служб, взял курс на Вашингтон и должен приземлиться через несколько часов.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, который должен был вылететь в Пакистан во вторник утром для участия во втором раунде переговоров с Ираном, пока остается в Вашингтоне. Он принимает участие в совещании в Белом доме. По данным CNN, вскоре после прибытия Вэнса в Белый дом приехали министр обороны Пит Хегсет и глава госдепартамента Марко Рубио.

21.04 / Захарова обвинила Нетаниягу в неуважении к жертвам «геноцида советского народа»

21.04 / Администрация Трампа ввела новый пакет санкций против Ирана

21.04 / В России собираются запустить спутник для исследования астероида Апофис

21.04 / Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

21.04 / Евросоюз намерен расширить санкции против Ирана в ответ на блокаду Ормузского пролива

21.04 / CNN — визит Вэнса в Исламабад отложен на фоне молчания Тегерана

21.04 / Пассажир московского метро вызвал полицию из-за мужчины, который читал книгу в непрозрачной обложке

21.04 / Зеленский пригрозил передать вооружённым силам адрес будущего премьера Венгрии

21.04 / Физика керна помогла найти газ в Арктике до начала бурения

21.04 / Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов

