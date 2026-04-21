Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном по просьбе Пакистана

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном на неопределенный срок — до тех пор, пока Тегеран не представит «единое предложение» и переговоры не будут завершены «так или иначе».

В заявлении, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп указал, что иранское правительство «серьезно расколото», и сообщил, что решение принято по просьбе начальника штаба армии Пакистана фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Шахбаза Шарифа. При этом Трамп распорядился сохранить морскую блокаду Ирана и поддерживать вооруженные силы в полной боевой готовности.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что иранская сторона уведомила Вашингтон через пакистанского посредника о том, что считает переговоры при нынешних условиях «пустой тратой времени». Срок действия прежнего двухнедельного перемирия должен был истечь в ночь на четверг.