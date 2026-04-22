Расследование в Пентагоне — ответственный за ядерную безопасность отправлен в административный отпуск

В армии США уведомили, что Эндрю Хагг, отвечавший за вопросы ядерной и химической безопасности, отправлен в административный отпуск на время расследования после публикации скрытой видеозаписи O’Keefe Media Group. Соответствующее заявление от имени армии США распространила спикер Синтия Смит: она сообщила, что в отношении Хагга проводится «тщательное расследование».

Журналист Джеймс О’Киф и аффилированные с ним ресурсы утверждают, что Хагга вывели из Пентагона в сопровождении охраны. Официального или независимого подтверждения этой детали на данный момент нет.

Поводом для расследования, судя по публикации O’Keefe Media Group, стала скрытая видеозапись, на которой Эндрю Хагг в разговоре с журналисткой под прикрытием обсуждает чувствительную информацию, связанную с ядерной и химической безопасностью США, и говорит, что американские удары по Ирану привели к гибели детей, а также – о возможной ликвидации будущего верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Официально предмет проверки армией США не комментируется.