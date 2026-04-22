Простенький Bluetooth-трекер за $5 раскрыл перемещения боевого корабля

Голландская региональная телекомпания Omroep Gelderland провела эксперимент, который подсветил новую угрозу военным — и не только для этой страны. Как описал ситуацию отставной голландский генерал-лейтенант Март де Крюиф, сегодня достаточно лишь точно знать местоположение цели, а ракета или дрон ее настигнут. А вскрыть перемещения такого стратегического объекта, как военный корабль, оказалось на удивление просто.

Что сделали журналисты? Всего лишь воспользовались лазейкой в армейских правилах. А именно – кто угодно может отправить военнослужащему посылку, которую по регламенту должны сначала проверить на рентгене, а потом и вскрыть, если в ней обнаружится что-то подозрительное. На практике почти никто и никогда этого не делает из-за большого количества таких посылок.

Журналисты легально купили простенький Bluetooth-трекер за $5, вложили его в письмо и отправили на фрегат HNLMS Evertsen. Тот как раз совершал переход в восточное Средиземноморье, и благодаря трекеру все его перемещения удалось отследить с большой точностью. Включая и засекреченные маневры по охране авианосца «Шарль де Голль». Прошло более суток, прежде чем письмо вскрыли и нашли трекер.

Минобороны Франции уже не скрывает, что у него большие проблемы, потому что подобные разоблачения происходят постоянно. Но что делать военным? С одной стороны, жизнь современного человека немыслима без многочисленных цифровых сервисов, среди которых каждый второй собирает персональные данные и сведения о геолокации. И люди просто не будут идти на военную службу, если их этого лишить. С другой стороны, протоколы и методы сохранения военной тайны давно устарели, а что придет им на замену – пока большой вопрос.Источник — The Register