Словакия приняла на вооружение первые израильские ЗРК
Поддержать в Patreon
Вооруженные силы Словакии приняли на вооружение первую батарею зенитно-ракетных комплексов Barak MX многоцелевого назначения, приобретенную в декабре 2024 года.
Министр обороны Словакии Роберт Калиньяк заявил, что батарея уже развёрнута на засекреченном объекте вблизи ключевой энергетической инфраструктуры.
По его словам, речь идёт о районе, где «пересекаются» атомные электростанции страны, — что подразумевает защиту таких объектов, как Ясловске-Богунице и Моховце.
После развёртывания интеграция системы в состав вооружённых сил Словакии продолжится в течение нескольких недель при поддержке израильских специалистов.
Военнослужащие уже прошли первоначальный курс подготовки и продолжат обучение по мере завершения передачи системы.
В общей сложности Словакия должна получить шесть батарей к 2030 году.