 

Словакия приняла на вооружение первые израильские ЗРК

22.04.2026, 11:24, Разное
Вооруженные силы Словакии приняли на вооружение первую батарею зенитно-ракетных комплексов Barak MX многоцелевого назначения, приобретенную в декабре 2024 года.

Министр обороны Словакии Роберт Калиньяк заявил, что батарея уже развёрнута на засекреченном объекте вблизи ключевой энергетической инфраструктуры.

По его словам, речь идёт о районе, где «пересекаются» атомные электростанции страны, — что подразумевает защиту таких объектов, как Ясловске-Богунице и Моховце.

После развёртывания интеграция системы в состав вооружённых сил Словакии продолжится в течение нескольких недель при поддержке израильских специалистов.

Военнослужащие уже прошли первоначальный курс подготовки и продолжат обучение по мере завершения передачи системы.

В общей сложности Словакия должна получить шесть батарей к 2030 году.

