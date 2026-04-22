В ответ на миссию «Артемида II» «Роскосмос» высадил космонавтов в кратер под Сызранью

В ответ на провокационный и дорогостоящий полёт американского корабля «Орион» в рамках миссии NASA «Артемида II» «Роскосмос» провёл успешную высадку космонавтов в кратер, обнаруженный на 14-м километре региональной автодороги в Самарской области. По своим характеристикам он почти идентичен кратеру Коперник на видимой стороне Луны.

Как отметили в госкорпорации, высадка практически не отличалась от реального космического полёта в том числе и по уровню радиации. Официально её называют «симуляцией полёта» в рамках подготовки к будущим межпланетным миссиям.

«Экипаж из трёх космонавтов-испытателей находился в специально подготовленном спускаемом аппарате на базе автомобиля УАЗ-2206. Полная герметичность модуля обеспечивалась с помощью монтажной пены ГОСТ 30971-2012», – рассказали организаторы симуляции.

В ходе эксперимента экипаж собрал образцы грунта и провёл проращивание репчатого лука в пластиковом стаканчике, а напоследок огородил кратер красно-белой лентой до прибытия дорожных служб, которое ожидается к 2030 году.

