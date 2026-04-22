Массивные ашельские орудия появились в Европе на 200 тысяч лет раньше

Ашельская культура — археологическая культура раннего палеолита, существовавшая приблизительно 1,5 миллиона лет и одна из самых длительных и широко распространенных в каменном веке. Ее главное отличие от предыдущих культур — резкое изменение технологии обработки камня и форм орудий. Представители Homo, в частности человек прямоходящий (Homo erectus), научились создавать ручные рубила (бифасы), кливеры, а также инструменты поменьше — скребла, скребки, острия.

Предполагается, что такие каменные орудия стали появляться 1,7-2 миллиона лет назад в Восточной Африке и возникли на основе более ранних технологий человека умелого (Homo habilis). Приблизительно спустя 200-400 тысяч лет ашельская культура распространилась по всей Африке и вытеснила олдованскую. Затем она проникла на Ближний Восток, в Азию, а после — в Европу.

До недавнего времени исследователи считали, что крупноотщепные ашельские орудия появились в Западной Европе не ранее примерно 500 тысяч лет назад. Вывод сделали на основе находок на Пиренейском полуострове. Считалось, что технология изготовления таких инструментов попала в Европу из Северной Африки через Гибралтарский пролив. Этот путь выглядит логичным, ведь Африка и Европа находятся совсем близко друг к другу: Испанию (Европу) и Марокко (Африку) отделяет Гибралтарский пролив.

Но проблема была в другом. Некоторые из древнейших находок крупноотщепных ашельских орудий в Северной Африке датируются 700-800 тысячами лет назад. В Испании — 500 тысячами лет назад.

Получался разрыв во времени. То есть в Африке такие массивные орудия давно использовали, а в Испании они появились гораздо позже. Из-за этого ученые не могли точно сказать, пришли эти технологии действительно из Африки или их отдельно развивали в Европе.

Что касается следов ашельской культуры в Западной Европе вообще, то они старше и известны прежде всего по находкам во Франции и Италии. Но там ученые находили относительно небольшие каменные инструменты. Проще говоря, специалисты полагали, что массивные ашельские орудия появились в этом регионе приблизительно 500 тысяч лет назад, но заимствованная ли это технология или самостоятельная — до конца было не ясно.

Международная команда геохронологов, геологов и археологов под руководством Франсиско-Хавьера Гарсия-Вадильо (Francisco-Javier García-Vadillo) из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции в Испании опровергла устоявшееся мнение о времени появления массивных ашельских инструментов в Западной Европе. Исследователи изучили 13 каменных орудий, найденных во время раскопок на стоянке Ревильеха-де-Вальпараисо на севере Испании, и пришли к выводу, что предметы создали почти 700 тысяч лет назад. Такая датировка сдвигает прежние оценки примерно на 200 тысяч лет.

Места, где ученые нашли каменные орудия / © Spanish National Research Centre for Human Evolution

Все найденные инструменты изготовили из кварцита — горной породы, состоящей в основном из кварца. Ученые отнесли их к классическому ашелю крупных отщепов (Large Flake Acheulean). Эта технология предполагала получение крупных каменных заготовок-отщепов, которые затем превращали в симметричные двусторонние орудия. В наборе представлены рубила, кливеры и кирки. Каждый предмет отличается тщательной обработкой и продуманной формой.

Некоторые из найденных каменных орудий / © Spanish National Research Centre for Human Evolution

Сравнив находки на Пиренейском полуострове с находками из Северной Африки, Гарсия-Вадильо и его коллеги пришли к выводу, что по внешнему виду первые очень похожи на вторые. Таким образом, заключили специалисты, найденные на Пиренейском полуострове массивные каменные орудия, скорее всего, создавали по североафриканскому образцу, что подтверждает ранее выдвинутую гипотезу об африканском влиянии.

Авторы исследования объяснили, что приблизительно 700 тысяч лет назад на территории современных Испании и Португалии люди больше использовали технологии обработки камня, похожие на североафриканские. К северу от Пиренеев прослеживаются другие традиции, напоминающие восточноевропейское влияние. То есть в разных уголках Европы представители Homo изготавливали каменные орудия по-разному. Не было единой «моды» или технологии.

Результаты исследования представлены в журнале Quaternary Science Reviews.