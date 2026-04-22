 

Школьники, которые пользуются VPN, получат штраф в 10 баллов на ЕГЭ

22.04.2026, 15:04, Разное
Минобрнауки совместно с Рособрнадзором утвердило новые правила проведения Единого государственного экзамена, которые вступают в силу 1 сентября. Согласно документу, выпускники, уличённые в использовании VPN-сервисов на протяжении учебного года, автоматически лишатся 10 баллов по каждому из сдаваемых предметов. 

Ведомство объясняет это необходимостью борьбы с «цифровым диссидентством». Проверять соблюдение запрета будут через специальное программное обеспечение, установленное на школьных ноутбуках и компьютерах в кабинетах информатики. Если система зафиксирует хотя бы один вход в заблокированный ресурс через обходные сервисы, информация попадет в «цифровой профиль ученика». Причем штрафные баллы спишут даже с тех, кто просто смотрел через VPN развлекательные видеоролики – уточнение формулировок, по мнению чиновников, лишь отвлекло бы от главной цели воспитания патриотичного интернет-пользователя.

«Мы не можем больше мириться с ситуацией, когда ребенок щёлкает мышкой и оказывается в условной Литве, где ему в уши вливают идеалы западной демократии потомки власовцев, – заявил замминистра образования Андрей Синегорьев. – Десять баллов – это не наказание, это мягкая мотивация задуматься о своём поведении. Если ученик хочет поступать на бюджет, пусть привыкает, что свобода заканчивается там, где начинается национальный суверенитет».

По словам Синегорьева, пилотный проект уже протестировали в трёх школах под Челябинском, и средний балл ЕГЭ там упал на 2%, зато посещаемость военкоматов выросла на 17%.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

