 

Посещение храма со своей свечой стало административным правонарушением

22.04.2026, 19:04, Разное
Лица, посещающие государственные православные храмы (структурные подразделения региональных УРПЦ) со своими свечами, отныне будут привлекаться к административной ответственности по статье КоАП «Нарушение правил отправления религиозных обрядов».

Штраф за подобное правонарушение установлен на уровне 5 тысяч рублей. Отягчающим обстоятельством считается невыполнение законных требований представителя религиозной организации – в этом случае сумма штрафа вырастает до 7 тысяч рублей.

«Юридически это означает, что если вы использовали неоригинальные принадлежности для отправления обряда – в этом случае приобретённую вне храма свечу, то вы уже совершили правонарушение, а обряд не имеет никакой силы, – поясняет представитель экспертного бюро «Отец Григорий и партнёры». – Если сотрудник учреждения УРПЦ вам сказал, что обряд надо прекратить, а вы его не послушали и пытаетесь дать свече догореть, то вина усугубляется и штраф соответственно увеличивается».

Для профилактики подобных ситуаций во флагманских храмах ранее запустили систему маркировки свечей QR-кодами, однако она пока не получила широкого распространения из-за технических и логистических сложностей.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

