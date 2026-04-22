Импортозамещенную модификацию Ми-171А3 испытали в арктических условиях

Инженеры холдинга «Вертолеты России» провели ряд испытаний импортозамещенной модификации вертолета Ми-171А3, в ходе которых подтвердили возможность работы машины при температурах вплоть до -50°C.

В ходе испытаний обновленный вертолет выполнял полеты как из аэропорта города Якутск, так и со специальной площадки с названием «Хомустах». Всего было осуществлено 66 вылетов, а также 22 наземных прогона. Устойчивая работа всех ключевых систем и бортового оборудования, а также способность работы машины на буровых вышках при отрицательных температурах, были подтверждены государственными экспертами.

Ми-171А3 разрабатывался как многоцелевое решение. Он рассчитан на транспортировку пассажиров и грузов, снабжения удаленных объектов в арктических районах, а также решения поисковых и спасательных задач (при установке специального модуля).

Для повышения полетной безопасности над морскими акваториями машина получила аварийную систему посадки на воду со спасательными плотами. Также говорится об упрочненном фюзеляже и защищенной системе подачи топлива, предотвращающей утечку горючего и его возгорание при вынужденной посадке.Источник — Ростех