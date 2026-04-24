 

АвтоВАЗ продемонстрировал предсерийные экземпляры Lada Azimut с турбомотором

24.04.2026, 9:49, Разное
На конвейере АвтоВАЗа завершена сборка предсерийной партии новых кроссоверов Lada Azimut. Автомобили были показаны на самом заводе и, как уточняется, среди них имеются экземпляры, оснащенные турбомотором китайской разработки.

Демонстрационные Lada Azimut имеют скромную отделку салона и стальные колесные диски (штампованные), а предстоящие серийные образцы получат более стильное и качественное оформление интерьера и визуально более привлекательные легкосплавные диски.

Для Lada Azimut подготовлены два отечественных мотора соответствующих требованиям «Евро-6» объемом 1,6 и 1,8 литра, выдающих мощность 120 и 132 л.с. соответственно, и китайский 1,5-литровый турбированный двигатель, параметры которого на сегодняшний день официально не раскрыты.

Напомним, впервые Azimut показали на ПМЭФ-2025, а полноценная его премьера состоится осенью этого года. Согласно ранее озвученным российским автопроизводителем планам, серийный выпуск кроссовера стартует к конце лета или в начале осени, а начало продаж — в четвертом квартале текущего года.

