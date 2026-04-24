 

18-летняя Анджелина Хан Хикс планировала теракт в синагоге Хьюстона, чтобы «убить максимум евреев»

24.04.2026, 11:34, Разное
В Северной Каролине арестована 18-летняя Анджелина Хан Хикс: ей предъявлены обвинения в планировании автомобильного теракта против еврейской общины в Хьюстоне. По данным ордера на арест, Хикс планировала направить автомобиль на синагогу с целью «убить как можно больше евреев».

В среду, 22 апреля, синагога Beth Israel и дневная еврейская школа Shlenker были закрыты после получения угроз. Помощник окружного прокурора Алан Мартин сообщил информационному агентству Associated Press о конкретных предупреждениях о подготовке теракта против синагоги.

Во вторник антитеррористическая группа ФБР начала расследование после получения сигнала о готовящемся теракте, расследование велось на федеральном уровне, поскольку подозреваемая в настоящий момент проживает в другом штате.

Пока не установлен мотив, по которому Хикс выбрала синагогу, расположенную примерно в 1000 милях от ее дома в Северной Каролине, однако стало известно, что когда Анджелина Хан Хикс была несовершеннолетней, ей были предъявлены обвинения в округе Харрис, штат Техас.

Fox News указывает, что расследование по этому делу продолжается: предположительно, Хикс планировала теракт вместе с двумя подозреваемыми мужчинами, которых указывают по именам «Тиган и Энджел», они пока не найдены.

Хикс должна предстать перед окружным судом округа Дэвидсон 13 мая. Залог установлен в размере 10 миллионов долларов.

