 

«Стало теплее, граждане получили квартальные премии и подешевели овощи»: россияне ощутили положительный эффект от борьбы с VPN

24.04.2026, 13:00, Разное
Профессор факультета социологии СПбГУ Максим Ковалевский опубликовал в «Комсомольской правде» результаты исследования, посвящённого последствиям блокировки незаконных VPN-сервисов в России в марте 2026 года.

Проанализировав 117 макроэкономических показателей, доктор наук пришёл к неожиданному выводу – введённые ограничения положительно повлияли на уровень благосостояния граждан, климат и способствовало замедлению роста инфляции.

«Стало теплее, граждане получили квартальные премии и подешевели овощи. Всё это произошло в марте исключительно благодаря действиям Минцифры по снижению активности в Интернете. Если тренд будет продолжен, то мы увидим ещё более лучшие результаты», – пишет Ковалевский.

По прогнозу профессора, уже в мае благодаря блокировки западных сервисов платежи по услугам ЖКХ снизятся минимум на треть, а стоимость овощей и фруктов упадёт в 2-3 раза.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

24.04 / Анализ римских ночных горшков в Болгарии выявил древнейшую дизентерию и неизвестного паразита

24.04 / США намерены перерабатывать канализационные стоки в чистый метан

24.04 / «Золотой шар» с морского дна оказался частью гигантской актинии

24.04 / У ближайшего суперюпитера нашли ледяные облака

24.04 / Гигантские осьминоги оказались среди главных хищников морей эпохи динозавров 

24.04 / 18-летняя Анджелина Хан Хикс планировала теракт в синагоге Хьюстона, чтобы «убить максимум евреев»

24.04 / Максут Шадаев лично срубил 5G-вышку в Подмосковье

24.04 / Ученые установили авторов наскальных рисунков в Кении

24.04 / АвтоВАЗ продемонстрировал предсерийные экземпляры Lada Azimut с турбомотором

24.04 / В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

