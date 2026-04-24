«Стало теплее, граждане получили квартальные премии и подешевели овощи»: россияне ощутили положительный эффект от борьбы с VPN

Профессор факультета социологии СПбГУ Максим Ковалевский опубликовал в «Комсомольской правде» результаты исследования, посвящённого последствиям блокировки незаконных VPN-сервисов в России в марте 2026 года.

Проанализировав 117 макроэкономических показателей, доктор наук пришёл к неожиданному выводу – введённые ограничения положительно повлияли на уровень благосостояния граждан, климат и способствовало замедлению роста инфляции.

«Стало теплее, граждане получили квартальные премии и подешевели овощи. Всё это произошло в марте исключительно благодаря действиям Минцифры по снижению активности в Интернете. Если тренд будет продолжен, то мы увидим ещё более лучшие результаты», – пишет Ковалевский.

По прогнозу профессора, уже в мае благодаря блокировки западных сервисов платежи по услугам ЖКХ снизятся минимум на треть, а стоимость овощей и фруктов упадёт в 2-3 раза.

