 

Министр культуры Берлина Сара Ведль-Вильсон ушла в отставку из-за грантов на борьбу с антисемитизмом

24.04.2026, 14:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Сара Ведль-Вильсон, отвечающая за сферу культуры в правительстве Берлина, подала в отставку после публикации доклада Счетной палаты, свидетельствующего о серьезных нарушениях при распределении грантов на проекты по борьбе с антисемитизмом. Ранее она уволила своего подчиненного в связи с выдвинутыми обвинениями, пишет Die Zeit.

В отчете было указано, что министерство культуры культурное ведомство нарушило бюджетное законодательство земли Берлин и другие нормы при рассмотрении и выплате некоторых грантов. Выделение средств утвердила Ведль-Вильсон. Счетная палата оценила отбор проектов в культурном ведомстве как произвольный и не основанный на понятных критериях. Потенциальным другим заявителям не были обеспечены равные возможности.

В ведомстве не была установлена обязательная процедура проверки заявок на финансирование, кроме того, отсутствовала прозрачная профессиональная и содержательная оценка. Речь идет о 13 проектах на 2025 год общим объемом около 2,6 миллиона евро из бюджета на «проекты особой политической значимости».

До скандала с растратой бюджетных средств Сара Ведль-Вильсон провела на своем посту менее года: ее предшественник Джо Чиало ушел в отставку в мае 2025 года из-за сокращений бюджета в сфере культуры.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике