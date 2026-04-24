Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения

Компания Northrop Grumman заинтриговала всех демонстрацией в соцсети Х короткого видео с концептом истребителя 6-го поколения F/A-XX для ВМС США. Эксперты оценили это, как саморекламу с целью заручиться поддержкой тех, от кого будет зависеть окончательное решение о судьбе проекта ценой в сотни миллиардов долларов.

Видео, созданное с помощью компьютерной графики, дает представление о внешнем облике F/A-XX в окончательном варианте и его возможностях. Представленная «картинка» вполне соответствует требованиям ВМС США к многоцелевому палубному истребителю, во многом напоминающему истребитель YF-23 Black Widow II от Northrop Grumman, который проиграл в 1990-х тендер F-22.

У концепта сохранились кили, но отсутствует хвостовое оперение, что должно сделать планер менее заметным, как в высокочастотном, так и в низкочастотном диапазонах.

Также малозаметность для РЛС и тепловых датчиков призваны усилить воздухозаборники в верхней части фюзеляжа — что, однако, может создать истребителю проблемы при больших углах атаки в ближнем бою. По всей видимости, разработчики делают ставку на поражение противника на большой дистанции.

Ромбовидные крылья должны добавить эффективности на крейсерской скорости и при большой дальности полета — правда, ценой снижения маневренности на низких скоростях. Складывающиеся наверх секции крыльев, сдвоенные шасси и катапультная штанга свидетельствуют в пользу будущего базирования истребителя на авианосце.

Последний штрих — большой фонарь кабины F/A-XX, породивший слух о его двухместном исполнении при действиях в условиях высокой нагрузки, когда пилот будет выполнять роль ведущего для роя автономных БПЛА.

Источник — Northrop Grumman