США намерены перерабатывать канализационные стоки в чистый метан

Университет штата Вашингтон получил патент на технологию переработки канализационных стоков для извлечения из них метана с чистотой до 99 %. В настоящее время идут работы по масштабированию технологии и пошаговой интеграции ее в очистные сооружения штата — а в перспективе и всей страны. Это крайне необходимо – устаревшие технологии очистки стоков создают колоссальную нагрузку на бюджет США.

Подсчитано, что 15 000 американских очистительных установок потребляют примерно 4 % всей выработки электричества в стране. И при этом генерируют огромное количество собственных отходов, а стоимость переработки 1 т стоков достигает $494. США ежегодно выбрасывают в атмосферу 21 миллион метрических тонн парниковых газов, но теперь их можно будет переделать в полезное топливо.

Новый способ переработки стоков состоит из двух этапов. Во-первых, биомассу разогревают и насыщают кислородом, чтобы разрушить крупные и длинные органические молекулы – так их проще переработать. Во-вторых, ученые вывели новый штамм бактерий, который предназначен исключительно для переработки стоков. Для жизнедеятельности ему нужна вода и немного витаминов, плюс углекислый газ и водород, а побочным продуктом является метан.

Данная технология продвигается в рамках новой концепции «циклической биоэкономики», которая ставит своей целью наиболее рациональное использование любых ресурсов и по много раз. Особенно тех, что еще недавно считались мусором и отходами.Источник — Chemical Engineering Journal.