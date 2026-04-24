 

Анализ римских ночных горшков в Болгарии выявил древнейшую дизентерию и неизвестного паразита

24.04.2026, 13:45, Разное
О здоровье древних римлян мы обычно узнаем из письменных источников, изображений и остатков зданий вроде бань или акведуков. Но все эти данные обрывочны. Римские источники писали в основном о столице, почти не касаясь жизни в удаленных провинциях. Медицинские трактаты не рассказывают о повседневной гигиене простых людей.

До недавнего времени исследователи брали пробы в основном из сточных ям, каналов и общественных туалетов. Однако там образцы могли смешиваться с фекалиями животных, поэтому не всегда понятно, был ли паразит связан именно с человеком. Гораздо надежнее анализировать остатки из ночных горшков — в них попадали отходы жизнедеятельности именно жильцов дома.

Группа ученых из Польши и Болгарии применила комплексный подход к материалу из римской провинции Нижняя Мезия — территории современного севера Болгарии. Они изучили ночные горшки II-IV веков нашей эры из двух археологических объектов. Первый — военный лагерь Нова, где стояла Первая Италийская крепость. Там сосуды нашли на вилле за крепостными стенами, которая служила резиденцией для высокопоставленных военных командиров. Второй — город Маркианополь, позже ставший столицей соседней провинции. Результаты работ опубликованы в журнале npj Heritage Science.

Из четырех найденных горшков три оказались пригодны для анализа. Исследователи счистили минерализованные отложения со стенок и дна сосудов. Образцы смочили специальным раствором для восстановления первоначальной структуры, затем разделили на части для трех видов тестов. Первый — обычная микроскопия, позволяющая увидеть яйца червей. Второй — молекулярный анализ (ПЦР) для поиска следов древней ДНК. Третий — иммуноферментный анализ (ELISA), который выявляет характерные белки паразитов-простейших.

Микроскопия показала, что в одном образце из Новы было яйцо ленточного червя рода Taenia. Таким червем можно заразиться, съев сырое или непрожаренное мясо — свинину либо говядину. Иммуноферментный тест, в свою очередь, помог найти антигены паразитов Cryptosporidium parvum и Entamoeba histolytica — возбудителя дизентерии.

До этого исследования самые древние достоверные находки криптоспоридия относились к Мексике примерно 600-800 годов нашей эры. Многие ученые предполагали, что этот паразит появился в Старом Свете поздно. Новое открытие отодвигает его присутствие в Европе как минимум на четыре столетия назад.

Таким образом, авторы исследования показали, что даже римская элита, жившая в комфортабельных виллах, серьезно страдала от кишечных инфекций. В одном из горшков выявили сразу трех возбудителей: ленточного червя, дизентерийную амебу и криптоспоридий. Поскольку жители виллы сами не держали скот, самый вероятный путь заражения — загрязненная вода. Акведук Новы питался из Дуная, куда сбрасывалась канализация, а во время паводков сточные воды смешивались с питьевой. Кроме того, римляне использовали человеческие экскременты как удобрение.

Комментариев нет

24.04 / «Стало теплее, граждане получили квартальные премии и подешевели овощи»: россияне ощутили положительный эффект от борьбы с VPN

24.04 / США намерены перерабатывать канализационные стоки в чистый метан

24.04 / «Золотой шар» с морского дна оказался частью гигантской актинии

24.04 / У ближайшего суперюпитера нашли ледяные облака

24.04 / Гигантские осьминоги оказались среди главных хищников морей эпохи динозавров 

24.04 / 18-летняя Анджелина Хан Хикс планировала теракт в синагоге Хьюстона, чтобы «убить максимум евреев»

24.04 / Максут Шадаев лично срубил 5G-вышку в Подмосковье

24.04 / Ученые установили авторов наскальных рисунков в Кении

24.04 / АвтоВАЗ продемонстрировал предсерийные экземпляры Lada Azimut с турбомотором

24.04 / В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

