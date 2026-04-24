Гигантские осьминоги оказались среди главных хищников морей эпохи динозавров

Долгое время палеонтологи полагали, что в меловых морях (период начался 145 миллионов лет назад, закончился 66 миллионов лет назад) на вершине пищевой цепи находились позвоночные — акулы и крупные морские рептилии вроде плезиозавров и мозазавров. Что касается беспозвоночных осьминогов, то их представляли скорее как небольших и скрытных животных, неспособных конкурировать с крупными хищниками.

Однако международная команда палеонтологов под руководством Ясухиро Иба (Yasuhiro Iba) из Университета Хоккайдо призвала пересмотреть это мнение. Ученые исследовали уже известные клювы осьминогов из музейных коллекций, а также новые окаменелости, собранные во время полевых работ, и пришли к выводу, что в меловой период осьминоги были не второстепенными участниками экосистем, а, возможно, одними из ключевых хищников. Об этом исследователи рассказали в статье для журнала Science.

Главная проблема в изучении осьминогов заключается в том, что они почти полностью состоят из мягких тканей и плохо сохраняются в ископаемом виде. У них нет костей или раковины (в отличие от аммонитов и наутилоидей), а значит, их остатки крайне редко попадают в летопись окаменелостей. Единственно хорошо сохраняющаяся часть тела у осьминогов — твердый хитиновый клюв (челюсти). С ним чаще всего ученым и приходится работать.

Палеонтологи описали древнее существо с «клешнями» — морского предка пауков и скорпионов Исследователи заново изучили образец породы, который пылился в музее Канзаса на протяжении нескольких десятилетий, и обнаружили в нем клешнеподобный передний придаток одного из древних существ. Нов… naked-science.ru

Иба и его коллеги проанализировали 27 клювов возрастом от 72 до 100 миллионов лет. Из них 15 — музейные образцы, а 12 нашли у берегов Японии и вблизи канадского острова Ванкувер. Они лежали внутри каменных пород и стали видны только после того, как команда применила высокотехнологичное сканирование и метод цифровой реконструкции с использованием искусственного интеллекта. Эти методы позволили восстановить форму клювов.

На основе полученных данных ученые пересмотрели классификацию древних осьминогов и подтвердили существование в меловом периоде как минимум двух видов рода Nanaimoteuthis: Nanaimoteuthis jeletzkyi и Nanaimoteuthis haggarti. Представители последнего вида поразили своими размерами.

Габариты этих древних осьминогов ученые оценили косвенно — по ископаемым клювам. Сперва сравнили размеры и форму клювов с клювами современных осьминогов, у которых существует устойчивая связь между длиной этой структуры и общими габаритами тела. Затем полученные соотношения применили к ископаемым находкам рода Nanaimoteuthis, используя аллометрические модели роста. Речь идет о математических зависимостях, которые описывают, как изменяются пропорции организма при увеличении его размера, и позволяют по размеру одной части тела (например, клюва, кости, зуба) оценить размеры всего организма.

Сравнение размеров Nanaimoteuthis haggarti с другими морских хищников мелового периода / © Yohei Utsuki, Department of Earth and Planetary Sciences, Hokkaido University

Выяснилось, что длина тела Nanaimoteuthis haggarti могла достигать от 6,6 до 18,6 метра. Авторы исследования предположили, что представители этого вида были одними из крупнейших беспозвоночных в истории Земли.

На клювах древних осьминогов палеонтологи нашли следы износа, в том числе сколы и царапины, которые распределены неравномерно. Это указало на «латерализацию» — предпочтение одной стороны тела при выполнении действий. То есть животные, скорее всего, чаще задействовали одну сторону тела при захвате добычи, что намекает на более сложную организацию нервной системы и косвенно свидетельствует о развитых поведенческих реакциях.

Современные осьминоги считаются одними из самых умных беспозвоночных животных на планете. Обнаруженные признаки у древних видов подводят к мысли, что подобные способности у головоногих моллюсков могли возникнуть значительно раньше, чем предполагается.

Анализ износа клювов также показал, что осьминоги часто перемалывали твердую добычу. Авторы исследования полагают, что в меню гигантских животных входили крупные двустворчатые моллюски, аммониты, ракообразные, другие головоногие, рыбы. По целому ряду факторов Иба и его коллеги предположили, что Nanaimoteuthis haggarti был весьма опасным хищником и занимал тот же уровень в пищевой цепи, что акулы и морские рептилии.