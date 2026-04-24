 

Максут Шадаев лично срубил 5G-вышку в Подмосковье

24.04.2026, 11:00, Разное
Глава Минцифры Максут Шадаев прервал рабочую поездку по объектам связи в Наро-Фоминском районе и вооружившись пожарным топором, собственноручно повалил вышку сотовой связи стандарта 5G. Инцидент произошел после того, как кортеж министра был заблокирован на грунтовой дороге группой инициативных граждан.

По свидетельствам очевидцев, министр вышел к митингующим, внимательно выслушал претензии о том, что из-за излучения корова Зорька перестала узнавать хозяйку, а тракторист Петрович начал слышать по ночам голос помощника «Алисы», после чего молча снял пиджак. Первый удар топора пришелся точно по оптоволоконному кабелю, второй – по креплению базовой станции, вызвав одобрительный гул деревенской общественности. Спустя четыре минуты 40-метровая мачта, жалобно скрипнув, рухнула в лопухи, не задев припаркованный неподалеку уазик «Буханка». Прибывшие на место сотрудники Роскомнадзора зафиксировали резкое улучшение надоев и полное исчезновение радиошума в диапазоне баяна.

«Я просто обязан реагировать на запросы людей. Если бабушка говорит, что от этой железяки у нее холодец в погребе скисает в три раза быстрее, я обязан это проверить лично, – прокомментировал ситуацию Максут Шадаев, стоя на фоне поверженной конструкции. – Будем переводить эту местность на проверенный временем стандарт связи».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

