Ученые установили авторов наскальных рисунков в Кении

Убежище Какапел расположено на западе Кении, в холмах у подножия горы Элгон. Это гранитный скальный навес длиной 25 метров и глубиной около пяти метров. Впервые его описал исследователь Осага Одак в 1976-1977 годах. Он сделал приблизительные наброски рисунков, выделил людей, животных и геометрические фигуры. Но ни он, ни более поздние исследователи не смогли определить возраст изображений и их авторов.

С 2018 по 2020 год на территории убежища провели масштабные раскопки, во время которых нашли кости, керамику и человеческие останки. В ходе этих работ ученые максимально точно зафиксировали все рисунки. Для этого они применили метод ручной обводки. На изображения накладывали тонкую прозрачную пленку и обводили все детали механическими карандашами. Туда, куда невозможно было дотянуться с земли, забирались по лестницам и строительным лесам.

После полевого этапа трассировки оцифровали и свели в единый рисунок. Затем, используя принцип суперпозиции, где одно изображение перекрывает другое, перекрывающее явно моложе, исследователи распределили все рисунки на четыре хронологических слоя. Каждый слой визуализировали отдельно, что позволило увидеть, как менялось искусство Какапел с течением времени.

Позднее ученые вскрыли стратифицированные отложения, охватывающие девять тысяч лет. Оттуда извлекли человеческие кости, датированные радиоуглеродным методом. Часть этих костей ранее уже прошла анализ древней ДНК, результаты которого были опубликованы в других работах.

Таким образом, исследователи получили три независимых набора данных: сами рисунки с их последовательностью, археологический контекст и генетический портрет тех, кто жил в убежище в разные эпохи. Они проанализировали эти данные и опубликовали результаты в журнале Azania: Archaeological Research in Africa.

Исследование показало, что первый и самый древний слой рисунков представлен красными и белыми геометрическими фигурами — кругами, концентрическими окружностями, разделенными овалами. Авторство этого слоя исследователи приписывают охотникам-собирателям-рыболовам культуры Кансьор, жившим там примерно с 9000 до 3900 лет назад. В научной литературе этих людей часто называют «тва» — обобщающим термином для пигмейских групп Центральной и Восточной Африки. Анализ древней ДНК скелета из этого же археологического слоя показал значительное генетическое родство с современными пигмеями народа мбути.

На втором слое обнаружили 25 изображений безгорбых длиннорогих коров. Животные показаны в профиль, с особой тщательностью прорисованы рога, иногда нарисовано вымя, у трех коров по телу нанесены красные или черные полосы. Этот тип коров относится к породе Санга, которую до сих пор разводят динка, нуэр и тутси. Третий слой — плотные белые геометрические узоры, которые перекрывают многих коров. Исследователи связали оба этих слоя с нилотоязычными скотоводами, которые жили в Какапеле примерно с 1200 до 300 лет назад. Эти данные подтвердил генетический анализ скелетов.

Четвертый, самый поздний слой — несколько тонких белых линий, перекрывающих все предыдущие. Их, вероятно, оставили еще более поздние нилотские группы. Важно и то, что ученые не нашли. Между уходом тва и приходом нилотов в Какапеле жили земледельцы раннего железного века, говорившие на языках банту. Они оставили после себя керамику и следы выращивания коровьего гороха, но практически никакого наскального искусства.