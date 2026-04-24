 

Настоящим автором «Вредных советов» оказался Адольф Гитлер

24.04.2026, 9:00, Разное
Главный научный сотрудник Государственного архива Российской Федерации Модест Королёв во время плановой инвентаризации фонда с личными документами Адольфа Гитлера сделал неожиданное открытие – оказалось, что знаменитая книга «Вредные советы» была написана главным нацистом ещё в 1924 году. 

«Когда я взял эту рукопись в руки, у меня сердце ушло в пятки. Ибо передо мной был текст, слово в слово совпадающий с книжкой Григория Остера. Видимо, он каким-то образом раздобыл гитлеровский черновик и выдал его за своё произведение», – сказал Королёв.

В ближайшее время архивариусы планируют направить официальное заключение о настоящем авторе «Вредных советов» в Минкульт, после чего книга может быть запрещена на территории России.

«Зачем Гитлеру было писать книжку для детей на русском языке, когда он сидел в тюрьме? Разумеется, что развратить юных советских граждан. Так что как минимум она получит ограничение 18+, а скорее всего мы её вовсе поместим в спецхран», – сказала министр культуры Ольга Любимова в эфире телеканала «Россия-24»

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

ПОСЛЕДНЕЕ

24.04 / Арестован американский спецназовец, заработавший более $400 тысяч на ставках о захвате Мадуро

24.04 / Звук дождя заставил семена риса прорастать быстрее

24.04 / ФСБ РФ заявила о предотвращении теракта против руководства Роскомнадзора, обвинив Украину

24.04 / «Нейрошапка» Sabi станет конкурентом вживляемых чипов от Neuralink

24.04 / Вспышки звезд расширили зону обитаемости у красных карликов

24.04 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1521-й день войны

24.04 / Трамп — перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели

23.04 / СМИ — возможно, к переговорам между послами Израиля и Ливана присоединится Трамп

23.04 / ЕС утвердил выделение Украины кредита в 90 млрд евро – при условии борьбы с коррупцией

23.04 / Умер российский пропагандист Алексей Пиманов. Не выдержало сердце

