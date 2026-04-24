 

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

24.04.2026, 9:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Хватательные конечности членистоногих работают по двум основным принципам. Раки, крабы и скорпионы используют настоящие клешни, где подвижный палец смыкается с неподвижным выростом, действуя как пинцет. Насекомые, такие как богомолы или водяные клопы, почти всегда используют принцип складного ножа: их лапа сгибается пополам, плотно прижимая голень к бедру. До этого энтомологи знали лишь три узкие группы насекомых, сумевших в ходе эволюции превратить свои лапы в жесткие пинцеты.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Insects, изучили девять образцов бирманского янтаря возрастом около 100 миллионов лет. В одном из камней биологи нашли хищное насекомое с нетипичным строением передних лап. Хрупкость материала не позволила извлечь окаменелость, поэтому ученые обследовали камень с помощью рентгеновской микрокомпьютерной томографии и создали трехмерную модель животного.

Чтобы доказать анатомическую редкость находки, авторы провели масштабный математический анализ форм. Они оцифровали геометрию более двух тысяч хватательных конечностей, принадлежащих современным и вымершим ракообразным и насекомым. Сравнив их параметры, ученые определили эволюционное место нового хищника.

Ископаемое оказалось ранее неизвестным видом полужесткокрылых (клопов), вероятно, родственным современным засадным хищникам из семейства Gelastocoridae, которых по-английски называют жабьими клопами за выпученные глаза и способность прыгать. Компьютерный анализ двух тысяч конечностей подтвердил, что анатомия клешни древнего насекомого не имеет аналогов в природе. В отличие от крабов, у которых неподвижный палец формируется из предпоследнего членика лапы, у нового вида этот палец вырос прямо из бедра и направлен вбок. К этому жесткому выросту прижимается голень с лапкой, образуя надежный капкан.

Новый вид получил название Carcinonepa libererrantes, что дословно переводится как «крабо-клоп заблудших детей». Названием клоп обязан одной из авторов исследования, поклоннице k-pop группы Stray Kids: видовое имя libererrantes — это прямой латинизированный перевод названия этой группы. Застывшая в янтаре поза клешней древнего насекомого напомнила исследователям фирменный жест руками, который используют участники этого коллектива.

Находка наглядно иллюстрирует механизмы конвергентной эволюции. Столкнувшись с необходимостью крепко удерживать добычу в суровых условиях мелового леса, клоп перестроил стандартную складную лапу своих предков в жесткую клешню, используя доступный анатомический материал. Подобное разнообразие ловчих аппаратов в янтаре доказывает, что природа перебрала множество сложных инженерных решений, прежде чем сформировать современный облик насекомых.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

24.04 / Арестован американский спецназовец, заработавший более $400 тысяч на ставках о захвате Мадуро

24.04 / Настоящим автором «Вредных советов» оказался Адольф Гитлер

24.04 / Звук дождя заставил семена риса прорастать быстрее

24.04 / ФСБ РФ заявила о предотвращении теракта против руководства Роскомнадзора, обвинив Украину

24.04 / «Нейрошапка» Sabi станет конкурентом вживляемых чипов от Neuralink

24.04 / Вспышки звезд расширили зону обитаемости у красных карликов

24.04 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1521-й день войны

24.04 / Трамп — перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели

23.04 / СМИ — возможно, к переговорам между послами Израиля и Ливана присоединится Трамп

23.04 / ЕС утвердил выделение Украины кредита в 90 млрд евро – при условии борьбы с коррупцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике