В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Хватательные конечности членистоногих работают по двум основным принципам. Раки, крабы и скорпионы используют настоящие клешни, где подвижный палец смыкается с неподвижным выростом, действуя как пинцет. Насекомые, такие как богомолы или водяные клопы, почти всегда используют принцип складного ножа: их лапа сгибается пополам, плотно прижимая голень к бедру. До этого энтомологи знали лишь три узкие группы насекомых, сумевших в ходе эволюции превратить свои лапы в жесткие пинцеты.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Insects, изучили девять образцов бирманского янтаря возрастом около 100 миллионов лет. В одном из камней биологи нашли хищное насекомое с нетипичным строением передних лап. Хрупкость материала не позволила извлечь окаменелость, поэтому ученые обследовали камень с помощью рентгеновской микрокомпьютерной томографии и создали трехмерную модель животного.

Чтобы доказать анатомическую редкость находки, авторы провели масштабный математический анализ форм. Они оцифровали геометрию более двух тысяч хватательных конечностей, принадлежащих современным и вымершим ракообразным и насекомым. Сравнив их параметры, ученые определили эволюционное место нового хищника.

Ископаемое оказалось ранее неизвестным видом полужесткокрылых (клопов), вероятно, родственным современным засадным хищникам из семейства Gelastocoridae, которых по-английски называют жабьими клопами за выпученные глаза и способность прыгать. Компьютерный анализ двух тысяч конечностей подтвердил, что анатомия клешни древнего насекомого не имеет аналогов в природе. В отличие от крабов, у которых неподвижный палец формируется из предпоследнего членика лапы, у нового вида этот палец вырос прямо из бедра и направлен вбок. К этому жесткому выросту прижимается голень с лапкой, образуя надежный капкан.

Новый вид получил название Carcinonepa libererrantes, что дословно переводится как «крабо-клоп заблудших детей». Названием клоп обязан одной из авторов исследования, поклоннице k-pop группы Stray Kids: видовое имя libererrantes — это прямой латинизированный перевод названия этой группы. Застывшая в янтаре поза клешней древнего насекомого напомнила исследователям фирменный жест руками, который используют участники этого коллектива.

Находка наглядно иллюстрирует механизмы конвергентной эволюции. Столкнувшись с необходимостью крепко удерживать добычу в суровых условиях мелового леса, клоп перестроил стандартную складную лапу своих предков в жесткую клешню, используя доступный анатомический материал. Подобное разнообразие ловчих аппаратов в янтаре доказывает, что природа перебрала множество сложных инженерных решений, прежде чем сформировать современный облик насекомых.