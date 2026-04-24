«Нейрошапка» Sabi станет конкурентом вживляемых чипов от Neuralink

Разработчики из компании Sabi проектируют неинвазивный девайс, способный переводить внутреннюю речь в удобочитаемый текст. Компания создает альтернативу хирургической имплантации в виде носимого гаджета — вязаной шапки (также обещают и бейсболку). Сенсоры улавливают активность мозга и трансформируют ее в слова на экране. Подход отличает Sabi от Neuralink, которая делает ставку на вживляемые импланты для людей с тяжелыми нарушениями двигательной системы. В отличие от них Sabi нацелена на повседневное использование широкой аудиторией. Как справедливо заметил ранний инвестор В. Хосла, если миллиард людей будет ежедневно применять нейроинтерфейс, он не может быть инвазивным.

Технология основана на электроэнцефалографии (ЭЭГ) — регистрации электрической активности мозга через массив датчиков на голове. Главная сложность в том, что при неинвазивном измерении сигналы получаются слабыми и размытыми. Решение Sabi — устройство с 70–100 тысячами крошечных сенсоров, что кардинально повышает пространственное разрешение системы.

Однако сложность заключается в том, что нейронные паттерны речи различаются не только у разных людей, но и у одного человека во времени — из-за усталости, фокусировки внимания и контекста ситуации. Для решения проблемы этой изменчивости Sabi создает фундаментальную модель мозга: ИИ, обученный на 100 тысячах часов нейроданных от ста добровольцев, чтобы выявлять общие закономерности внутренней речи. Начальная скорость набора на первых порах не будет превышать 30 слов/минуту, но со временем показатель вырастет.

Помимо технических характеристик, остается вопрос повседневного удобства. Устройства должны работать «из коробки» и подстраиваться под человека, а не наоборот. Немаловажен и внешний вид: носимая электроника должна сочетать плотность сенсоров с комфортом для пользователя. И наконец, нейроданные — самый приватный вид информации из всех возможных. Sabi заявляет о сквозном шифровании при передаче в облако, обучении ИИ на зашифрованных данных и сотрудничестве с экспертами по безопасности.Источник — Wired