Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1519-й день войны

Минобороны РФ 22 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям штурмового полка ВСУ и шести бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Слободка, Новодмитровка, Новые Вирки, Писаревка и Стецковка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Веселое, Избицкое, Малая Волчья, Рубежное и Скорики Харьковской области. Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортер, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и радиолокационную станцию RADA израильского производства, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Боровая, Петровка Харьковской области, Красный Лиман, Пришиб и Татьяновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина «Казак», 16 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Никаноровка, Рай-Александровка, Стенки и Тихоновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 135 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Новониколаевка, Ленина, Светлое, Сергеевка, Белицкое, Шиловка, Торецкое, Калинино, Доброполье Донецкой Народной Республики, Новогригоровка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Лесное, Маломихайловка Днепропетровской области, Барвиновка, Воздвижевка, Чаривное и Любицкое Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка Запорожской области и Змиевка Херсонской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 368 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен украинский безэкипажный катер».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 136720 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 29006 танков и других боевых бронированных машин, 1705 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34569 орудий полевой артиллерии и минометов, 59940 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 208800 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).