Пентагон — министр военно-морских сил США покинул свой пост

Министр военно-морских сил США Джон Фелан покинул свой пост, его полномочия прекращены немедленно. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Временное исполнение обязанностей главы ВМС США возложено на заместителя министра Ханга Као. Пентагон причин отставки официально не назвал.

По данным Reuters, речь идет не о добровольном уходе, а об увольнении. Источники агентства утверждают, что Фелан был отправлен в отставку, в частности, из-за слишком медленного продвижения реформ, направленных на ускорение военного кораблестроения, а также из-за конфликта с ключевыми руководителями Пентагона, включая министра войны Пита Хегсета, его заместителя Стива Файнберга и замминистра Ханга Као.

Увольнение Фелана стало очередной заметной кадровой перестановкой в Пентагоне на фоне войны с Ираном и курса администрации Трампа на резкое наращивание американской военно-морской мощи.