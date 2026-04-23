Легендарный матадор Моранте де ла Пуэбла, раненный быком в анус, выступил с первым заявлением

Легендарный испанский матадор Хосе Антонио Моранте де ла Пуэбла, завершивший карьеру десять лет назад и раненный быком в анус при попытке вернуться на арену, выступил с первым после операции заявлением.

Он опубликовал в Instagram обращение с больничной койки. «Боль была ужасной. И это было очень страшно – бык поднял меня, я чувствовал, что идет кровь. Я немного успокоился, когда меня вынесли с арены – увидел, что крови не так много. Но это был самая болезненная травма в моей карьере», – заявил он.

Инцидент произошел 20 апреля на арене Maestranza в Севилье. 46-летний Моранте де ла Пуэбла, которого считают одним из лучших матадоров в истории, расправился с тремя быками, однако четвертый внезапно набросился на него сзади, захватив врасплох. Газета El Mundo пишет, что рог проник на полтора сантиметра вглубь, травмировав сфинктер.

В начале апреля в Малаге бык убил завершившего карьеру тореадора Рикардо Ортиса, занимавшегося подготовкой животных к корриде. Трагедия произошла на Святой неделе, одним из центральных событий которой в городе традиционно является Corrida Picassiana.

Отметим, что участвующие в корриде быки очень агрессивны, и исход поединка никогда нельзя считать заранее предрешенным. Случаи, когда бык наносил матадору удары в анальное отверстие, случались и ранее.