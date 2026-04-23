Франция и Великобритания договорились о борьбе с нелегалами, пересекающими Ла-Манш

Франция и Великобритания заключили соглашение сроком на три года, призванное остановить поток мигрантов через Ла-Манш. В частности, Франция обязалась увеличить в полтора раза число патрульных на побережье, к 2029 довести их численность до 1400 полицейских. Великобритания предоставит целевое финансирование в размере 766 миллионов евро.

Великобритания обвиняла Францию в том, что она не прилагает достаточно усилий для пресечения потока нелегалов, несмотря на соглашение, заключенное в 2018 году и истекающее в нынешнем году. Условием его пролонгации официальный Лондон выставил контроль над тем, как тратятся средства.

Миграционный кризис – один из самых острых вопросов на британской повестке дня. Популярность лейбористского правительства Кира Страмера падает, однако выигрывают от этого не столько консерваторы, сколько ультраправая партия Reform UK, во главе которой стоит Найджел Фарадж. 7 мая в Великобритании состоятся местные выборы, последствием которого может стать отставка главы правительства или роспуск парламента.