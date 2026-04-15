Гусеницы-мирмекофилы научились заставлять муравьев считать себя их королевами

Биологи со всего мира по итогам независимых исследований сошлись во мнении о наличии у гусениц-мирмекофилов ранее неизвестного механизма контроля над муравьями. Эти гусеницы в ходе эволюции приспособились поселяться в муравейниках, где они получают защиту и питание. А чтобы муравьи не расправились с незваными гостями, они идут на беспрецедентную хитрость – выдают себя за королеву муравейника.

Ранее считалось, что гусеницам достаточно выделять правильные феромоны, химические маркеры, чтобы муравьи принимали их за своих. Однако в 2009 году биолог из Оксфордского университета Джереми Томас обнаружил, что пчелиные матки издают акустические сигналы, сигнатура которых кардинально отличается от звуков рабочих пчел. Тем самым матка выделяет себя среди них, чтобы получать дополнительную защиту. А теперь тот же механизм найден и у муравьев, а также гусениц-паразитов.

Ученые использовали специально сконструированные высокочувствительные датчики, чтобы фиксировать звуки и вибрации, которые генерируют гусеницы. Оказалось, что чем выше зависимость гусениц от выживания в муравейнике, тем сложнее они «поют». Вплоть до использования таких техник, как «двойной метр», которые ранее наблюдались только у приматов.

Самое интересное, что хотя такие гусеницы искусно маскируются под королеву муравьев и получают максимальные бонусы от муравейника, они редко подают эти сигналы. В основном, в период наибольшей опасности. Это объясняется тем, что главная задача гусеницы – накопить энергию и питательные вещества для окукливания и превращения в бабочку. А генерация звуков и вибраций достаточно энергозатратные процессы, поэтому гусеница старается экономить силы.Источник — Annals of the New York Academy of Sciences