 

Ночная атака армии РФ — в Киеве погиб ребенок, есть пострадавшие в Одессе и в Днепре

16.04.2026, 3:54, Разное
В ночь на 16 апреля армия РФ атаковала несколько украинских городов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Киеве, где, по данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб 12-летний ребенок, пострадали не менее десяти человек, среди раненых есть медики.

Кличко сообщил, что в Подольском районе из-под завалов частного жилого дома спасатели извлекли ребенка и женщину. Обоих передали медикам, им оказывается помощь. По словам мэра, работы на месте продолжаются.

В Одессе, по предварительным данным, пострадали пять человек. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, взрывной волной выбиты окна в зданиях Приморского района, на местах работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия удара.

В Днепре, как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, удар пришелся по жилым кварталам. В нескольких местах вспыхнули пожары, поврежден пятиэтажный дом, частично разрушен частный дом. По предварительной информации, под завалами может находиться человек.

