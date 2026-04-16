 

Новый кластер суперкомпьютера «Ломоносов» в третий раз сгорел при окроплении святой водой

16.04.2026, 9:08, Разное
  Поддержать в Patreon

В вычислительном центре МГУ произошло очередное ЧП: свежесобранный кластер суперкомпьютера «Ломоносов» вышел из строя во время традиционного обряда освящения. Пожарные расчёты прибыли через семь минут, однако к тому моменту оплавились уже все 128 узлов новой гигафлопсной архитектуры.

Представители университета подчёркивают, что оборудование было застраховано, но ритуал отныне решено проводить дистанционно. Инженеры, проводившие диагностику, с удивлением обнаружили, что возгорание начиналось синхронно в тех блоках, куда попадали капли воды, причём температура в процессорах мгновенно достигала температуры кипения кремния. Руководство вуза уже отстранило от работы священника, окормлявшего IT-сферу, и рассматривает возможность замены святой воды на дистиллированную с добавлением антипирена.

Протоиерей Евлампий Киберспасский, духовный наставник вычислительного центра, заявил корреспонденту «ИА Панорама»:

«Я в третий раз провожу чин освящения по всем правилам – с чтением молитвы, каждением и троекратным крестообразным окроплением. И в третий раз машина издаёт шипение, будто легион бесов из неё выходит. Я настоял, чтобы программисты проверили бинарные коды всех запускаемых скриптов: там в каждом десятом байте зашифровано число 666 в дополнительном коде. Пока они пишут “1111101010” вместо “1010011010”, никакая защита от дурака не спасёт».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

16.04 / Киты затихли во время морской сейсморазведки 

16.04 / Демократам не удалось добиться принятия Сенатом США резолюции, ограничивающей помощь Израилю

16.04 / Массированный воздушный удар по Украине, множество погибших

16.04 / Сближение с Солнцем изменило химический состав 3I/ATLAS вопреки ожиданиям

16.04 / Сокровища с затонувшего корабля оправдали африканских торговцев

16.04 / Атака украинских БПЛА — в Туапсе сообщают о гибели детей

16.04 / Ночная атака армии РФ — в Киеве погиб ребенок, есть пострадавшие в Одессе и в Днепре

15.04 / На севере Лондона предпринята попытка поджога синагоги. Задержаны двое подозреваемых

15.04 / Гусеницы-мирмекофилы научились заставлять муравьев считать себя их королевами

15.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1512-й день войны. «Уничтожена 85-я израильская РЛС»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике