Новый кластер суперкомпьютера «Ломоносов» в третий раз сгорел при окроплении святой водой

В вычислительном центре МГУ произошло очередное ЧП: свежесобранный кластер суперкомпьютера «Ломоносов» вышел из строя во время традиционного обряда освящения. Пожарные расчёты прибыли через семь минут, однако к тому моменту оплавились уже все 128 узлов новой гигафлопсной архитектуры.

Представители университета подчёркивают, что оборудование было застраховано, но ритуал отныне решено проводить дистанционно. Инженеры, проводившие диагностику, с удивлением обнаружили, что возгорание начиналось синхронно в тех блоках, куда попадали капли воды, причём температура в процессорах мгновенно достигала температуры кипения кремния. Руководство вуза уже отстранило от работы священника, окормлявшего IT-сферу, и рассматривает возможность замены святой воды на дистиллированную с добавлением антипирена.

Протоиерей Евлампий Киберспасский, духовный наставник вычислительного центра, заявил корреспонденту «ИА Панорама»:

«Я в третий раз провожу чин освящения по всем правилам – с чтением молитвы, каждением и троекратным крестообразным окроплением. И в третий раз машина издаёт шипение, будто легион бесов из неё выходит. Я настоял, чтобы программисты проверили бинарные коды всех запускаемых скриптов: там в каждом десятом байте зашифровано число 666 в дополнительном коде. Пока они пишут “1111101010” вместо “1010011010”, никакая защита от дурака не спасёт».

