Сокровища с затонувшего корабля оправдали африканских торговцев

Вдоль побережья современной Ганы, которое европейцы называли Золотым Берегом, веками шла оживленная торговля. Англичане, голландцы, шведы и другие мореплаватели обменивали свои товары на золото у аканов — группы близкородственных народов. Но, несмотря на устойчивые торговые связи, эти экономические отношения сопровождались взаимным недоверием.

Например, европейцы часто жаловались на обман со стороны африканцев, что отражено в письменных источниках. Они нередко утверждали, что драгоценный металл, выменянный у аканов, содержит много примесей — серебро, медь, железо, иногда даже кусочки стекла.

Веками европейские купцы жаловались на «разбавленное» золото, заносили эти жалобы в корабельные журналы и отчеты. Со временем они превратились в устойчивый стереотип о торговле на Золотом Береге: сложилось общее убеждение, что африканские торговцы — обманщики, поскольку их золото нечистое.

Долгое время такие утверждения было сложно проверить, ведь не хватало доказательств — самих золотых изделий, а также ученые не располагали необходимыми инструментами для точного анализа состава металла. Разобраться в вопросе помог случай — точнее, флагманский корабль пирата Черный Сэм Беллами под названием «Уида».

Корабль спустили на воду в 1715 году в Лондоне и использовали для перевозки африканских рабов по маршруту Лондон — Африка — Америка. В марте 1717-го на пути в Англию «Уиду» захватил пират Черный Сэм Беллами, а ровно через месяц, уже под пиратским флагом, корабль затонул у побережья Массачусетса.

Тогда погибли более 140 членов экипажа, а груз, находившийся на борту, ушел на дно. По сообщениям источников, в тот момент на корабле могло находиться от несколько сотен килограммов до нескольких тонн сокровищ, собранных во время многочисленных захватов торговых кораблей. Эти богатства постепенно скрылись под слоем песка.

В 1984 году поисковая команда под руководством подводного исследователя Барри Клиффорда (Barry Clifford) обнаружила место крушения «Уиды». Вскоре удалось поднять часть сокровищ и корабельный колокол, который помог подтвердить находку.

Золотое украшение, поднятое с корабля пирата Беллами, который затонул во время шторма у берегов Массачусетса в 1717 году / © Tobias Skowronek

Всего ученые подняли со дна более 200 тысяч артефактов. Среди них оказались золотые изделия, которые специалисты отнесли к культуре аканов. Эти предметы выполнены в стиле и технике, характерной для Западной Африки XVIII века.

Международная группа исследователей под руководством геохимика Тобиаса Сковронека (Tobias Skowronek) из Боннского университета в Германии решила использовать эти находки, чтобы проверить старые утверждения о «разбавленном» золоте. Сковронек и его коллеги изучили 27 золотых изделий, поднятых с корабля. Все они происходили из Западной Африки и принадлежали народам акан.

Для анализа артефактов ученые применили два метода: портативную рентгенофлуоресцентную спектроскопию и растровую электронную микроскопию с энергодисперсионной спектроскопией. В первом случае образец облучают рентгеновскими лучами, во втором — пучком электронов. В обоих случаях элементы в составе металла излучают характерные рентгеновские сигналы, по которым можно определить химический состав, а также соотношение золота и примесей.

В 27 исследованных предметах содержание золота варьировалось от 70 до почти 100 процентов (если брать массу металла). В тех случаях, где металл не достигал максимальной чистоты, в составе находили серебро, медь, железо и свинец.

Золотое украшение, поднятое с корабля пирата Беллами, который затонул во время шторма у берегов Массачусетса в 1717 году / © Tobias Skowronek

На первый взгляд, выводы команды Сковронека подтверждают подозрения европейцев. Но исследователи не спешат делать такое заключение.

Они сравнили полученные данные с характеристиками золотоносной руды из региона Ашанти — территории современной Ганы, откуда происходили эти изделия — и выяснили, что такая руда изначально содержит примеси серебра и других металлов.

Это значит, что состав артефактов отражает природные особенности месторождений, а не попытку обмана. Золото не подвергали искусственному «разбавлению» — оно таким и добывалось. Следовательно, представление о том, что африканские торговцы систематически обманывали европейцев, по словам доктора Сковронека, не более чем преувеличение.

Результаты исследования представлены в журнале Heritage Science.