 

Медведев назвал израильскую компанию «потенциальной целью для вооруженных сил России»

16.04.2026, 11:28, Разное
  Поддержать в Patreon

Министерство обороны РФ опубликовало список иностранных компаний, которые, как считает российская сторона, поставляют Украине беспилотные летательные аппараты и комплектующие для их производства.

Большинство компаний – европейские. Они расположены в Великобритании, Германии, Нидерландах, Чехии, Испании, Италии, Дании, Литве, Латвии, Польше. В список попали две турецкие фирмы и одна израильская – Elsight. Утверждается, что они поставляет модули подключения к сетям сотовой связи.

Публикацию прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев – бывший президент РФ. «Это представляет собой список потенциальных целей для Вооруженных сил России. Когда удары станут реальностью, зависит от того, что будет дальше. Спите спокойно, европейские партнеры!», – написал он.

Добавим, что точность таких ударов может оказаться под сомнением. Несколько приведенных в публикации министерства обороны адресов не соответствуют истинным. Израильская компания также действует по другому адресу.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике