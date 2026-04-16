Медведев назвал израильскую компанию «потенциальной целью для вооруженных сил России»

Министерство обороны РФ опубликовало список иностранных компаний, которые, как считает российская сторона, поставляют Украине беспилотные летательные аппараты и комплектующие для их производства.

Большинство компаний – европейские. Они расположены в Великобритании, Германии, Нидерландах, Чехии, Испании, Италии, Дании, Литве, Латвии, Польше. В список попали две турецкие фирмы и одна израильская – Elsight. Утверждается, что они поставляет модули подключения к сетям сотовой связи.

Публикацию прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев – бывший президент РФ. «Это представляет собой список потенциальных целей для Вооруженных сил России. Когда удары станут реальностью, зависит от того, что будет дальше. Спите спокойно, европейские партнеры!», – написал он.

Добавим, что точность таких ударов может оказаться под сомнением. Несколько приведенных в публикации министерства обороны адресов не соответствуют истинным. Израильская компания также действует по другому адресу.