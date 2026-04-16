 

В Китае разрабатывают кристалл, который обеспечит сверхточную навигацию без GPS

16.04.2026, 13:04, Разное
Ученые из Синьцзянского университета в Китае создали УФ-кристалл для будущих ядерных часов на основе тория. В отличие от атомных часов, в которых отслеживаются колебания электронов вокруг атомного ядра, здесь анализируются вибрации самого ядра. Это увеличивает точность часов в 10-1000 раз, плюс ядро более устойчиво к перепадам температуры, магнитным полям и другим внешним факторам.

Оптимальным элементом для ядерных часов считается изотоп торий-229, так как его ядро вибрирует на очень низком энергетическом уровне. Это значительно упрощает мониторинг вибраций и их измерение. Проблема в том, что для измерений нужен лазер с длиной волны всего 148,3 нм. И новый кристалл как раз позволит создать такой лазер.

Китайские ученые использовали для изготовления кристалла фторированное боратное соединение. Им удалось получить ультрафиолетовый свет с длиной волны 145,2 нм и превзойти предыдущий рекорд в 150 нм. Теперь создание сверхточных ториевых часов – вопрос времени и техники.

Подобные часы станут ключевым элементом навигационной системы, которая не зависит от GPS и иных спутниковых систем. В ней используются предельно точные вычисления перемещения объекта с учетом изменений его скорости и направления движения. Такие системы очень нужны, например, на боевых подводных лодках, которым опасно всплывать для связи со спутником. А также для ракет, чтобы сделать их устойчивыми к системам РЭБ.Источник &#8212 SCMP

ПОСЛЕДНЕЕ

16.04 / Немецкая Meyer Werft представила полностью электрический круизный лайнер

16.04 / Москвич изменил фамилию на Электромобиль, чтобы не платить за парковку

16.04 / Астрономы открыли быстро меняющую орбиты многопланетную систему

16.04 / Обманутый британский турист заплатил 1500 фунтов стерлингов за кебаб на пляже в Рио

16.04 / Медведев назвал израильскую компанию «потенциальной целью для вооруженных сил России»

16.04 / Начался этап прожига метанового двигателя для ракеты «Амур-СПГ»

16.04 / «Главное – не деньги, а духовные ценности»: Эррол Маск рассказал юным россиянам, как правильно воспитывать детей

16.04 / Неандертальские младенцы были крупнее младенцев сапиенсов

16.04 / Трамп и Христос — новая публикация на странице американского президента

16.04 / Киты затихли во время морской сейсморазведки 

