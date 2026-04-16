В Китае разрабатывают кристалл, который обеспечит сверхточную навигацию без GPS

Ученые из Синьцзянского университета в Китае создали УФ-кристалл для будущих ядерных часов на основе тория. В отличие от атомных часов, в которых отслеживаются колебания электронов вокруг атомного ядра, здесь анализируются вибрации самого ядра. Это увеличивает точность часов в 10-1000 раз, плюс ядро более устойчиво к перепадам температуры, магнитным полям и другим внешним факторам.

Оптимальным элементом для ядерных часов считается изотоп торий-229, так как его ядро вибрирует на очень низком энергетическом уровне. Это значительно упрощает мониторинг вибраций и их измерение. Проблема в том, что для измерений нужен лазер с длиной волны всего 148,3 нм. И новый кристалл как раз позволит создать такой лазер.

Китайские ученые использовали для изготовления кристалла фторированное боратное соединение. Им удалось получить ультрафиолетовый свет с длиной волны 145,2 нм и превзойти предыдущий рекорд в 150 нм. Теперь создание сверхточных ториевых часов – вопрос времени и техники.

Подобные часы станут ключевым элементом навигационной системы, которая не зависит от GPS и иных спутниковых систем. В ней используются предельно точные вычисления перемещения объекта с учетом изменений его скорости и направления движения. Такие системы очень нужны, например, на боевых подводных лодках, которым опасно всплывать для связи со спутником. А также для ракет, чтобы сделать их устойчивыми к системам РЭБ.Источник — SCMP