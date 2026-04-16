 

Обманутый британский турист заплатил 1500 фунтов стерлингов за кебаб на пляже в Рио

16.04.2026, 11:58, Разное
Британский турист стал жертвой мошенников в Рио-де-Жанейро, заплатив около 1500 фунтов за кебаб на пляже, сообщают бразильские сми. Власти задержали злоумышленника, который вместе с сообщником использовал платежный терминал, чтобы завысить стоимость покупки в тысячу раз. Этот случай стал частью серии подобных афер, происходящих на побережье города. Инцидент произошел на пляже Копакабана, недалеко от популярных отелей. По данным полиции, туристу выставили счет в 10 000 реалов вместо 10, что эквивалентно разнице между 1480 и 1,50 фунта стерлингов.

В последнее время в Рио участились подобные случаи: туристов уже обманывали при продаже напитков и еды, завышая цены в десятки и сотни раз. Среди пострадавших были путешественники из Аргентины и Колумбии, которых заставляли платить тысячи реалов за простые покупки вроде асаи или кукурузы.

Полиция туристического сектора Рио заявляет, что ведет активную работу по выявлению организаторов схем, а одной из причин всплеска таких преступлений называют слабый контроль на пляжах. Несмотря на это, власти подчеркивают, что большинство поездок в город проходят без происшествий, а туризм продолжает расти, в том числе благодаря масштабным мероприятиям и концертам мировых звезд.

