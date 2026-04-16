Москвич изменил фамилию на Электромобиль, чтобы не платить за парковку

Мещанский районный суд Москвы обязал автовладельца выплатить муниципальному бюджету 250 тысяч рублей – два года он обманывал городскую систему взимания оплаты и несправедливо пользовался льготой.

Суд установил, что в мае 2024 года Иван Александров, обладатель Hyundai, решил изменить паспортные данные, взяв себе имя корейского бренда Hyundai и фамилию Электромобиль. Это позволило ему бесплатно парковаться на всех муниципальных стоянках столицы, ведь владельцы электромобилей по правилам мэрии освобождены от оплаты.

Система «Муниципальные парковки» исправно фиксировала автомобиль Александрова, но инспекторы перед рассылкой квитанций отменяли их, увидев, что оплату «должен провести электромобиль». На суде все сотрудники муниципальной службы единогласно заявили, что сочли данные системы ошибкой и аннулировали начисления.

Так продолжалось до марта 2026 года, пока новый сотрудник не заметил, что «Электромобиль» – это фамилия владельца, а не тип авто. Из базы подняли другие неоплаченные квитанции. Москвич отказался платить, ссылаясь на то, что «за парковку электромобили не платят», но суд встал на сторону мэрии.

