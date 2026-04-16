Виктория Боня стала фигурантом 64 уголовных дел о самозахвате земли и незаконном строительстве во время участия в «Доме-2»

Следственный комитет РФ возбудил серию уголовных дел в отношении телеведущей и блогера Виктории Бони. Поводом для разбирательства стала спутниковая ретроспектива территории реалити-шоу «Дом-2», которая вскрыла факты незаконного возведения построек двадцатилетней давности.

Согласно материалам проверки, знаменитая «Поляна», где участники строили вигвамы и выясняли отношения, на кадастровой карте не значилась вовсе. Экспертиза установила, что возведённый Боней навес от дождя и декоративный забор из штакетника частично располагались на территории, зарезервированной под строительство федеральной магистрали ещё в 1998 году. Прокуратура также инкриминирует ведущей самовольное занятие водного объекта из-за вырытого для конкурса «ямочного бассейна», который до сих пор не ликвидирован и мешает миграции лягушек.

Самой серьёзной статьёй стало незаконное использование недр: в ходе одной из ночных смен проекта Боня, по версии следствия, выкопала лопатой яму для «тайного послания потомкам» глубиной 78 сантиметров, что классифицируется как горная выработка без лицензии Ростехнадзора.

«Ребята, это было в прошлой жизни, когда я даже не знала слова «ретрит». Как я могла захватить землю, если я стояла на ней на каблуках от Gucci? Это не самозахват, это гравитация», – возмутилась подозреваемая.

—