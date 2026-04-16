Отшельники в тибетском монастыре 40 лет держали над алтарём фотографию Ким Ир Сена

В удалённом горном монастыре Пхунглунь в Тибете обнаружена группа отшельников, которые на протяжении четырёх десятилетий ежедневно совершали ритуальные поклоны перед фотографией северокорейского вождя Ким Ир Сена.

Монахи полагали, что мужчина в костюме с фотокарточки – живое перерождение одного из бодхисаттв. Как оказалось, ещё в 1984 году странствующий лама случайно или нарочно вручил настоятелю такую открытку. Ошибка вскрылась, когда в монастырь зашёл заблудившийся корейский турист – он закричал, что монахи «плохо вытерли пыль с портрета железного всепобеждающего полководца».

В монастыре признали, что традицию придётся прервать, однако заметили, что за прошедшие годы урожаи пшеницы и овса выросли в три раза. В связи с этим фотографию решили временно оставить над алтарём.

