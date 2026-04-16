В России выяснили, как удобрения могут помочь в борьбе с изменением климата

Старший научный сотрудник центра декарбонизации АПК и региональной экономики КБГУ Амиран Занилов представил работу «Влияние минеральных и органо-минеральных систем удобрения в Геосети многолетних опытов на формирование углеродного баланса в агроэкосистеме». По расчетам ученого, высокое содержание углерода в почве отражает наличие положительного углеродного баланса в агроэкосистеме и ее благополучие в целом, что ведет к росту урожайности и качества продукции. Использование исключительно минеральной системы удобрения ограничивает углеродсеквестрирующую способность почвы — 28,7 тонн CO₂-эквивалента на гектар против 98,5 тонн CO₂-эквивалента при органо-минеральной системе. Результаты исследования опубликованы в «Бюллетене Почвенного института им. В.В. Докучаева», который входит в перечень ВАК.

Почему это важно?

На сельское хозяйство приходится четверть всех выбросов на планете. Проблема повышения концентрации парниковых газов тесно связана со снижением запасов гумуса в почвах и трансформацией азотных соединений, в том числе из удобрений. Несмотря на незначительные концентрации закиси азота в атмосфере, ее потенциал глобального потепления почти в 300 раз выше, чем углекислого газа.

При этом полностью отказаться от синтетических удобрений нельзя: они дают 40% прироста урожая во всем мире. Органическое же земледелие в России занимает только 1,2% всех полей. Перед ученым стояла задача: понять, какая технология окажется экологически, климатически и экономически более благополучной. Занилов видит выход в модернизации современного агропроизводства за счет внедрения углероднакопительных технологий.

Как изучали влияние удобрений на климат?

«Исследования проводились на озимой пшенице в селе Опытное Терского района Кабардино-Балкарии. Участок заложен еще в 1947–1948 годах и входит в Геосеть многолетних опытов», — отмечает автор.

На этой территории проводилось сравнение действия минеральных и органо-минеральных систем удобрения. По результатам мониторинга проводился расчет углеродного баланса в агроэкосистеме. Оказалось, что если сочетать органические удобрения с минеральными, то на фоне повышения урожайности прослеживается сохранение органического вещества в почве, а в некоторых случаях и его накопление.

«Рассмотрение статей углеродного баланса в системе «удобрение – почва – растение» свидетельствует о преимущественной роли почвы как резервуара углерода: 84,7% секвестрированного диоксида углерода при минеральной системе и 95% — при органо-минеральной. Выбросы закиси азота при второй системе выше на 10–15%, но выгода от накопления углерода многократно перекрывает этот минус», — приходит к выводу Амиран Занилов.

Зачем это нужно?

Полученные данные могут использоваться при реализации почвенно-климатических проектов на основе биологически модифицированных систем питания культурных растений. Такие разработки могут помочь агропромышленным предприятиям снизить экологические выбросы и повысить конкурентоспособность своей продукции. Существенно возрастет и эколого-климатический рейтинг региона, что позволит облегчить доступ к «зеленому» льготному финансированию отрасли.

По сравнению с 1990 годом эмиссия парниковых газов в России сокращена в два раза, но все еще выбрасывается около двух миллиардов тонн CO₂-эквивалента без учета поглощения экосистемами. Страна взяла курс на углеродную нейтральность до 2060 года: в реестр включены 85 климатических проектов и более 36 миллионов углеродных единиц. Власти оценивают объем инвестиций в климатическую повестку до 2030 года примерно в 19 триллионов рублей.