 

Палата представителей — Трампу не нужно одобрение Конгресса для новых ударов по Ирану

16.04.2026, 18:29, Разное
Палата представителей США незначительным большинством голосов отклонила резолюцию, призванную не допустить дальнейших ударов по Ирану без санкции Конгресса. Документ, внесенный конгрессменами Ро Ханной и Томасом Мэсси, был отклонен 219 голосами против 212; за резолюцию проголосовали все демократы Палаты, кроме четырех, против – большинство республиканцев.

Решение Палаты представителей последовало через день после того, как аналогичную инициативу отклонил и Сенат.

2 марта, через два дня после начала кампании против Ирана, Трамп направил в Конгресс предусмотренное законом уведомление, в котором обосновал операцию необходимостью защиты национальных интересов и «ликвидации глобальной угрозы». Эта формулировка расходится с публичной позицией администрации о непосредственной угрозе, исходящей от Ирана, американским военным и союзникам в регионе.

