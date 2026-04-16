С 1 мая обращение «господа» можно будет применять только к гражданам с доходом от 200 тысяч рублей

Институт русского языка и министерство труда утвердили новую классификацию обращений, привязав формы вежливости к уровню ежемесячного дохода. Согласно приказу, обращаться «господин» или «госпожа» можно будет исключительно к лицам, зарабатывающим от 200 тысяч рублей в месяц. Для лиц, получающих от 80 до 200 тысяч, предписана форма «сударь», а для прочих оставлена форма «гражданин».

Контролировать исполнение новых норм будут консьержи жилых комплексов и дворники, которым предоставят право запрашивать справки 2-НДФЛ и выписки с банковских счетов. За возвеличивание курьера, учителя или разнорабочего до уровня «господина» нарушителю грозит административный штраф за дискредитацию понятийного аппарата. В перспективе планируется внедрить в приложение «Госуслуги» цветовую маркировку пользователей – зелёный бейдж с буквой «Г» станет пропуском в высшую лигу.

«Мы долго анализировали речевую практику XIX века и пришли к выводу, что нужно возвращать лучшие практики, – пояснил заведующий лабораторией социальных лексем Института русского языка Фёдор Басов. – Сейчас любой охранник супермаркета может потребовать называть его господином, что вносит диссонанс. Вы не сможете с чистой совестью сказать «господин» человеку, который покупает гречку по акции. У нас фонетика должна резонировать с рангом, иначе общество выглядит раздробленным, смешанным и хаотичным».

